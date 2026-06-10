シミも毛穴も気になる。だからといって、ファンデーションやコンシーラーを重ねすぎていませんか？40代・50代のベースメイクは、「どれだけ隠すか」よりも「どう整えるか」が大切。2026年初夏は、厚くカバーするよりも肌本来の質感を活かした軽やかな仕上がりがトレンドです。自然と若々しく見える人は、ベースメイクの考え方に少し違いがあります。隠しすぎると“肌そのもの”が見えなくなるシミや毛穴を消そうとしてベースメイク