女優・広瀬アリスが、映画『トイ・ストーリー５』に登場する最先端タブレットのリリーパッド役日本版声優に決定。日本時間10日に米ロサンゼルスの由緒正しき劇場エル・キャピタン・シアターで行われた、本作のワールドプレミアに参加し、レッドカーペットにも登場した。【写真】テイラー・スウィフトも登場！『トイ・ストーリー５』ワールドプレミアの様子■USオーディションを経て合格コミカルから繊細、感情の起伏が大きい