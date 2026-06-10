aespaが7月24日に日本ファーストミニアルバム『KISS N TELL』をリリースすることを発表した。本作は、同名のリード曲「KISS N TELL」をはじめ、全6曲すべてが日本オリジナル楽曲という豪華な構成。TVアニメ『キルアオ』のオープニングテーマであり、今年のドームツアーでの初披露でも大きな話題を呼んだ「ATTITUDE」や、ドラマ『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』の主題歌として音源化が待ち望まれていた「In Ha