◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人の戸郷翔征投手が１０日、楽天戦で今季３勝目を目指して先発。初回を無失点に抑えた。初回、戸郷は先頭の佐藤を３球で見逃しの三振。２番・辰己は直球で中飛。３番・平良には死球を与えたが、続く４番・浅村を１４８キロで空振り三振に仕留めて、初回を無失点に抑えた。戸郷は前回、長嶋茂雄さんの一周忌にあたる３日のオリックス戦