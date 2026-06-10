１７、１８年のドバイ・ゴールデンシャヒーンを含むＧ１・３勝し、種牡馬としても活躍していたマインドユアビスケッツ（牡、父ポッセ）が、９日に繋養先の北海道安平町・社台スタリオンステーションで死んだことが１０日までに分かった。１３歳だった。関係者への取材によると、９日の午後の種付け後に体調を崩し、死んだという。米国調教馬で現役時代は短距離ダート路線を中心に走り、２５戦８勝。重賞は６勝した。引退後は日