◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１０日、栗東トレセン平常心を保っていた。Ｇ１３戦連続３着のダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は栗東・ＣＷコースを単走。皮膚を薄く見せるパワフルな馬体で、落ち着き十分に加速ラップを刻むと、６ハロン８４秒６―１１秒７でゴールした。コーナーから直線へ向けての手前の変換もスムーズだった。１週前は３頭