◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人が岸田行倫捕手の二ゴロで先制した。初回、浦田が先頭で死球で出塁すると、続く松本の打席で、この時点でリーグ単独トップとなる１６個目の盗塁をマーク。松本の二ゴロで１死三塁とすると、３番・岸田の二ゴロの間に浦田が生還。ノーヒットで効率的に１点を先制した。９日の同戦で勝利し、セ・リーグ２位に浮上。同首位の阪神に０・