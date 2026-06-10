暑い季節は軽さを出したくなる一方で、髪をすきすぎるとまとまりにくくなることも。40・50代のボブは、ほどよい重さを残しつつ毛先や顔まわりに動きを出すのがこなれ見えのポイント。レイヤーや外ハネ、やわらかな毛流れを取り入れれば、涼しげで今っぽい印象に。今回は、大人女性に似合う「動きのあるボブ」をご紹介します。 耳掛けですっきり見えるグラデーションボブ @ofuke_akifumicasiiさんが「ボブか