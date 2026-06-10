メ～テレ（名古屋テレビ） 6月10日午後6時1分ごろ、奈良県を震源とする最大震度2の地震が発生しました。 三重県内では最大震度2の揺れが観測されています。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは50km。地震の規模を示すマグニチュード（M）は3.6と推定されます。 三重県 【震度2】 熊野市 【震度1】 尾鷲市 大台町 玉城町 三重紀北町 三重御浜町 紀宝町 津市 松阪市 名張市