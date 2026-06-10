敵地パイレーツ戦米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）、敵地でパイレーツと対戦した。試合中に風雨が強まった後、虹がかかるシーンも。ドジャース地元局の実況も興奮していた。6回のパイレーツの攻撃中、大雨となり風も強くなった。スタンドから避難する観客も。ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」で実況を務めたスティーブン・ネルソン氏は、「まるでモンスーン（猛烈な豪雨）のような雨の中でマウン