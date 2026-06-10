◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）先発した楽天・古謝樹投手がアクシデントに見舞われた。初回無死二塁で松本を二ゴロに打ち取った後に、異変が発生。古謝はベンチ裏に引きあげた。それでも、その後マウンドに戻り、投球を再開。続投することになった。しかし、２回からは２番手で藤原がマウンドへ。先発の古謝は１回１失点で緊急降板することになった。楽天は１０日、