◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人の浦田俊輔内野手が初回に盗塁を決め、この時点で１６盗塁でリーグ単独トップとなった。「１番・三塁」で先発出場。初回の第１打席で死球で出塁すると、続く松本の打席でカウント２―１からの４球目でスタート。捕手・太田は二塁に投げられず余裕を持ってセーフとなった。浦田はこの日含めて６月に出場した７試合中、６試合で第１打