プール開きが行われた小学校10日 本格的な夏の訪れを前に、小・中学校で続々とプール開きが行われています。一方で、2026年から水泳の授業で実技を廃止した中学校もあります。 高松市多肥上町の多肥小学校では8日、プール開きをしました。このクラスでは2026年初めての水泳の授業です。 児童らは浮いたり潜ったり、みんなで「流れるプール」を作ったりして楽しんでいました。 （児童は