香川県警／小林雅彦 本部長 匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」に加担する若者が全国的に増えています。香川県警の本部長が10日、大学生に向けて「組織犯罪」について講演しました。 警察庁などで組織犯罪対策に従事してきた香川県警の小林雅彦本部長。香川大学に招かれ、法学部の学生ら約200人に向けて講演しました。 （香川県警／小林雅彦 本部長）「リーダーや幹部は、いまは匿名性を武器