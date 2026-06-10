歌手のケイティ・ペリーとジャスティン・トルドー元カナダ首相が、2026年トライベッカ映画祭でカップルとして初のレッドカーペット・デビューを果たした。2人は8日、コンサート映画「Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live From Paris」のプレミアに出席し、笑顔で写真撮影に応じた。 【写真】ケイティ・ペリー、カナダ前首相との熱愛“フライング”発表したのは岸田文雄元首相だった！