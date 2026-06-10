春秋山水図屏風（浦上春琴 筆）の高精細複製品 本物と見間違えるほどの出来栄えです。岡山城下で生まれ、江戸時代後期に活躍した文人画家・浦上春琴の代表作、「春秋山水図屏風」。現在、アメリカの美術館が所蔵するこの作品の高精細な複製品が、岡山県立美術館に寄贈されました。 鑑賞の機会が限られる貴重な文化財を多くの人に見てもらおうと、キヤノンと京都文化協会が取り組むプロジェクトの一環で制作したものです