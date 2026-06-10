ウラジミール・ペトコビッチ監督が率いるアルジェリア代表…英雄リヤド・マフレズの活躍に注目3大会ぶり5度目のワールドカップ（W杯）出場を決めたアルジェリア代表は、最高成績である2014年ブラジル大会のベスト16超えを目指す。世界的な名手を擁する北アフリカの曲者集団の戦いぶりが注目されている。FIFAランキング28位のアルジェリアは、前大会王者のアルゼンチン（1位）、オーストリア（24位）、ヨルダン（63位）と争うグ