高知県香南市の50代女性がSNSで知り合った相手に暗号資産を増やせるなどと持ちかけられ、約70万円をだまし取られたことが分かりました。2026年3月、香南市の50代女性のスマートフォンにSNSを通じて韓国人の男をかたるアカウントからメッセージが届き、好意を伝えられました。その後、女性は暗号資産を増やせると相手から勧められた通りに約10万円分の暗号資産を購入し、約7千円の利益を得たということです。相手を信用