SHIBUYA109渋谷店にて、ディズニーキャラクター「スティッチ」をフォーカスし、“オハナ＝家族との最高の夏“をテーマにした「Disney Stitch SUMMER COLLECTION」を開催。館内の人気ブランドにてスペシャルグッズが先行販売されるほか、ポップアップストアのオープン、カリスマギャルシンガーSoalaさんが担当するプロモーションソングをはじめ、「スティッチ」楽曲が館内BGMをジャックします☆ SHIBUYA109渋谷店「Disney Stit