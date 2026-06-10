衆参両院の正副議長と与野党各党・各会派の代表者はさきほど「立法府の総意」として皇族数の確保に向けた具体策をとりまとめました。とりまとめられた「立法府の総意」には女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持することと旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎えることの2つが盛り込まれています。自民、維新、中道などが賛成の立場を表明し了承されました。養子案に慎重だった立憲は、賛否を明らかにしませんでした。森衆院議長「