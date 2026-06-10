◇プロ野球セ・パ交流戦 楽天―巨人（10日、楽天モバイルパーク)楽天の先発・古謝樹投手にアクシデントが発生しました。古謝投手は初回、先頭の浦田俊輔選手に死球を与えると、盗塁と内野ゴロで1死三塁のピンチを迎えます。続く岸田行倫選手の打席中、楽天ベンチからコーチがマウンドへ向かい、古謝投手は治療のため一度ベンチへ下がりました。試合開始からわずか7分の出来事に球場が騒然とする中、古謝投手はその後再びマウンドへ