俳優・鳴海唯（２８）が１０日、自主制作冊子の季刊ＺＩＮＥ「Ｍａｇｉｃｈｏｕｒ」のシリーズ第３号「Ｍｙｓｔｅｒｉｏｕｓ」（日本出版貿易）を７月１０日に発売すると発表した。これまでの第２号からクリエイテイブチームを一新し、第３号は鳴海が信頼を置くフォトグラファー・嶌村吉祥丸が担当した。夜の東京を舞台に街を歩く誰も知らない鳴海を堪能できる一冊で、妖艶で大人の一面をみせている。鳴海は昨年、ＮＨＫ連