◇交流戦日本ハム―ＤｅＮＡ（2026年6月10日エスコンＦ）日本ハム・加藤貴之投手（34）が本拠地でＤｅＮＡ戦に先発。2回先頭、度会のピッチャー返しの打球を、サッカー選手のような華麗な“トラップ”で止め、アウトにした。初球を捉えた度会の打球は投手の右寄りに転がるゴロ。これを加藤は慌てることなく左足の内側で止めると、転がったボールを落ち着いてつかみ、一塁手の清宮幸にトスした。サッカーＷ杯を目前に控