高市首相は10日の衆院法務委員会で、中傷動画疑惑を巡り、秘書が昨年、オンライン会議に参加し、国民の声を広く聞くために検討しているという企画の説明を聞いていたと明らかにした。企画の詳細や説明者が誰なのかは明確にしていない。