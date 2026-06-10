ベルリンからリモートで記者会見する指揮者の沖澤のどかさん指揮者の沖澤のどかさんが芸術総監督を務める「青い海と森の音楽祭」の実行委員会は10日、昨年に続き2回目となる音楽祭を、10月31日〜11月8日に青森公立大（青森市）など県内各地で開くと発表した。音楽祭はいずれも青森県出身の沖澤さんと、ソプラノ歌手隠岐彩夏さんが発案し、「豊かな自然の中で一流の音楽を楽しむ」とのコンセプトで開催。沖澤さんはベルリンから