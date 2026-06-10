俳優・大島璃乃がこのほど、群馬県桐生市で２日間にわたって行われた、野外音楽フェス「ＫＩＲＹＵＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６ＭＵＳＩＣ＆ＣＵＬＴＵＲＥ」でＭＣを務めた。桐生市の新たな魅力を発信する「地域創楽」プロジェクトとして開催された祭典。桐生八木節音頭や地元の伝統工芸の体験から、国内で活躍するアーティストやＤＪによるパフォーマンスなど魅力満載のプログラムで約５０００人が熱狂した。２日間