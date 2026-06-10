5人組グループ・SUPER EIGHTの横山裕が主演するカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ枠「水ドラ★イレブン」（毎週水曜後11：00）の第1弾『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（7月1日スタート）ポスタービジュアルが公開された。このほど、「引っかかるような違和感」をあえて持たせた挑戦的なデザインのポスタービジュアルが解禁した。【写真】親友同士の本音トークも…息ぴったり！トリミングする相葉雅紀＆横山裕本作は、