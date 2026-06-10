歌手の近藤真彦（61）が10日、テレビ大阪の街ブラバラエティー「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58、7月4日から土曜後7・54）に初出演、大阪・天神橋筋商店街などをMCの「メッセンジャー」黒田有（56）とロケを行った。収録後には囲み取材に応じ先月31日で活動を終了した「嵐」について言及した。近藤は「質問されたから答えるんですよ」と前置きし「彼らもいい年齢なんで（活動終了の）タイミングもあったんだろうけど、そうい