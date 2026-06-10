テレビ東京系「あちこちオードリー」が９日に放送された。この日は「芸能界で出会った『いいやつ』発表会」を進行した。ウエストランド・井口浩之は、若手時代にレギュラーに抜擢されたフジテレビ系「森田一義アワー笑っていいとも！」最終回直後の打ち上げでタモリから深い気遣いをしてもらったことを振り返った。井口は「もう１０年以上前ですけど。『笑っていいとも！』最後の１年間だけ、僕らとパンサーとアルコ＆ピ