10日朝、ゆっくりと警察車両に乗り込む会社員の金沢英明容疑者（55）。5月14日午後10時ごろ、東京・町田市で自転車に乗っていた50代の男性をひき逃げした疑いが持たれています。男性は強く頭を打ちつけ、今も病院で治療を続けています。調べに対し金沢容疑者は、「覚えていません」と容疑を否認していますが、ひき逃げしたとみられる直後、約1km離れた場所で単独事故を起こし、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されていました。金沢