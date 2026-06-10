歌手であり俳優の斉藤由貴のバースデーアニバーサリーを彩るフルオーケストラ公演【billboardclassics「斉藤由貴PremiumOrchestraConcert」〜producedby武部聡志】の開催が決定した。関西では9月17日、関西屈指の音楽ホールとして知られる兵庫県立芸術文化センターで行われる。薬師丸ひろ子、川崎鷹也、KREVAに続く武部聡志氏プロデュースによるオーケストラコンサートシリーズの第4弾となる本公演。ビルボ