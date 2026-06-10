【ロサンゼルス＝増田知基】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会が１１日、開幕する。開催国の一つであるメキシコは、治安対策が大きな課題となってきた。１９７０年と８６年に続く３回目の開催となるメキシコは、多くの人員と最新技術を使った大規模な警備態勢を敷き、安全性のアピールに躍起だ。「最重要任務」「全ての人を守るための戦略を、数か月かけて練り上げてきた」。中西部ハリスコ州グアダラハラのベ