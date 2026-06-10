歌手で女優の小柳ルミ子（73）が10日放送の文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。「命の恩人」とまで感謝する大物アーティストを明かした。6年ぶりの番組出演となり、前回の出演では、生放送での“引退宣言”で驚かせた小柳。当時はコロナ禍でステージの場が奪われ、「あの時はきつかったですね。歌えないっていうことが本当にもうつらかったですね」と回顧。そんな中で、サザンオー