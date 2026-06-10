深夜の街を真っ赤に照らす炎。住宅街にはサイレンの音が鳴り響いています。9日午後11時半ごろ、栃木・宇都宮市の2階建て住宅で火の手が上がりました。撮影者：やばい、めっちゃ燃え上がってる。やばいアパートまでいってる。隣の集合住宅をよく見ると、廊下に人影が映っています。火は約4時間後に消し止められましたが、住宅は全焼。住んでいたのは70代夫婦で、72歳の男性は喉にやけどをして病院に運ばれ、2階からは女性の遺体が見