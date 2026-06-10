「楽天−巨人」（１０日、楽天モバイル最強パーク宮城）６月上旬では異例の監督代行同士のメンバー表交換が行われた。楽天は三木肇監督が前夜に休養となり、この日から塩川達也監督代行が指揮。試合前、かつてコーチと選手の間柄だった巨人の橋上秀樹監督代行とメンバー表を交換した。笑顔で言葉を交わして握手。ベンチへ戻ると他のコーチ陣や選手から声をかけられる様子もあった。楽天はここまで借金１５。首位・西武と