アマゾン（Amazon）のプライム会員向けサービス「Prime Video（プライムビデオ）」で、テレビアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」を独占配信すると発表された。テレビ放送直後の毎週木曜0時15分配信で、初回配信日は7月9日。プライム会員は追加料金不要で楽しめる。 (C)佐賀崎しげる・鍋島テツヒロ／SQUARE ENIX・「片田舎のおっさん、剣聖になるII」製作委員会 片田舎の剣術師範ベリル・ガーデナント。