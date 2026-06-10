言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、自身の精神面を考える傾向、食物繊維が豊富な食材、そして合戦の場から敗走する姿という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。う□□きも□□ぎお□□しゃヒント：アクティブに外へと広が