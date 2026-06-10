かっぱ寿司公式X（旧Twitter）は6月9日に投稿を更新。食べ放題・平日学割などの各種割引の延長を発表しました。【写真】かっぱ寿司の食べ放題キャンペーン詳細アプリ会員なら平日ランチが2810円〜同アカウントは食べ放題・平日学割など各種割引の延長を告知。事前予約制（Web・アプリ限定）の食べ放題は70分制で、アプリ会員なら平日ランチタイムクーポンを使うと2810円（税込3090円）から利用できます。コメントでは、「かっぱ寿