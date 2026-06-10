ピンク・レディーのケイちゃんとして1976年にデビューした増田惠子が8月29日、ビルボードライブ大阪に登場する。今年デビュー50周年、そしてソロとして45周年を迎えた増田。国民的スーパースターとしてひとつの時代を築き、ソロになっても歌と向き合い続けてきた、今やレジェンドアーティスト。そんな増田が珠玉の名曲とともに大きな節目を祝う今回は、またとないステージになるだろう。