タレントの東原亜希（43）が9日放送の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、柔道日本代表男子前監督でシドニー五輪100キロ超級金メダリストの夫・井上康生氏（48）の手作り弁当について語った。2008年に結婚し、17歳の長女、15歳の長男、10歳の双子の女児を育てる東原。長女が幼稚園の頃から弁当を作り続け、「まだこれからも何年も作らなきゃいけない」と話した。先月に、自身のインスタグラムに「