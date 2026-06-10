お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が10日、東京・渋谷公会堂でアジア最大級の国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア2026（SSFF＆ASIA2026）」のアワードセレモニーに登場した。この日は、自身が脚本・監督を務めた代表作「えんとつ町のプペル」の新作「ChimneyTown」の予告映像を世界で初めて公開。映像ではゴミ人間が空から落ちてきて来る様子が約3分程流された。新作は全編