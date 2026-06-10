歌手・俳優の近藤真彦（61）がテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（※関西ローカル）に出演するのに伴い、お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有（56）と10日、大阪市内の同局で囲み取材に応じ、番組出演のきっかけについて明かした。【全身ショット】カジュアルな装いで仲良くポーズする黒田有＆近藤真彦強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。トーク力と庶民感覚を兼ね備えた芸人・黒田と、2人の"ゲストのおっさん"