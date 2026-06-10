愛知・名古屋アジア大会をアピールする掲示＝3月、名古屋市9月に開幕する愛知・名古屋アジア大会で、日本選手団の選手が900人超となり、過去最多規模となる見通しであることが10日、関係者への取材で分かった。43競技を実施する地元開催の総合大会は、11日で開幕まで100日。日本は全ての競技にエントリーする方針で、多くの競技に一線級の選手をそろえ、大会の盛り上げを図る。これまでの最多は、前回の2023年杭州大会の選手77