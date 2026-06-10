参院憲法審査会＝10日午後参院憲法審査会は10日、大規模災害などに備えた緊急事態条項の創設を巡り、参考人の意見聴取と質疑を実施した。出席した早稲田大の長谷部恭男教授（憲法学）は「必要ない」と指摘。専修大法科大学院の只野雅人教授（憲法学）も慎重な見解を示した。両氏は選挙実施が困難な場合の国会議員任期延長などに関し、現行憲法にある参院が国会機能を代行する「緊急集会」で対応可能だと主張した。長谷部氏は、