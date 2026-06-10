東京・渋谷区の路上で女性に声をかけ、アダルトビデオへの出演を勧誘したとして47歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、中西敏文容疑者は8日、渋谷区道玄坂の路上で「AV事務所なんですけど」「問題には巻き込まれない、お金はすごく高い」などと女性に声をかけ、アダルトビデオに出演するよう勧誘した疑いがもたれています。中西容疑者はアダルトビデオの制作会社に勤務し、月に2度はスカウト行為をしていたとみられていま