＜ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア（SSFF＆ASIA）2026アワードセレモニー＞◇10日◇LINE CUBE SHIBUYAキングコング西野亮廣（45）が原作を手がけた「えんとつ町のプペル」の新作として全編、AIで製作した約3分の短編映画「CHIMNEY TOWN」が世界で初公開された。西野は「今日のは予告、紹介映像。長編にするか、どうかは、この後、飲み会があるというので、盛り上がったらいっちゃうかも知れない」と長編化の可