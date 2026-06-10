高血圧の予防するために食事は何に気を付けたらいいか。塩や砂糖をとらない生活を25年続けている循環器内科専門医の中尾正一郎さんは「多くの医師は減塩を勧めるが、うまくいかないことが多い。それよりも簡単で効果的な方法がある」という――。※本稿は、中尾正一郎『減塩より実は簡単！ 週末「無塩・無糖」のすすめ』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Svetlana Khoroshilova※写真はイメージです -