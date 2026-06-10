親は子供に中学受験をさせるべきか。1932年に書かれたディストピア小説の名作『すばらしい新世界』は、胎児を階級ごとに集団分けされた未来社会を描く。金稼ぎとフリーセックスと娯楽だけで回る新世界からは、格差社会を生きる自分が何を重んじているかを考えるヒントが得られる。文筆家の堀越英美さんが書いた『あなたのモヤモヤに効く世界文学』（筑摩書房）より、紹介しよう――。写真＝iStock.com／Hakase_※写真はイメージで