「ミス東スポ２０２４」の幕田みゆが１０日、Ｘを更新。栃木・宇都宮で起きたクマの捕獲について言及した。宇都宮市内で９日にクマが出没。地元猟友会や警察が民家の敷地にいたクマを取り囲み、麻酔銃で眠らせて捕獲していた。このときに麻酔銃を撃ったのが地元の宇都宮動物園の関係者だった。宇都宮動物園公認ＰＲ大使を務める幕田は「［朗報］宇都宮に出たクマの捕獲で大活躍したのは、私がＰＲ大使を務める宇都宮動物園のゾ