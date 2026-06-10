担当者こだわりの演出メンバー表交換では監督のアドリブも5月15日から17日の3連戦、ZOZOマリンスタジアムで行われた「ポケモンベースボールフェスタ2026 〜30年の想いをボールに込めて〜」。盛況のうちに幕を閉じた本イベントは、細部にこだわった演出が話題となった。試合の演出を担当したのは、ロッテのブランド統括部 エンターテインメントグループ 奈良林希さん。「『ポケモンそれぞれの特徴を、ロッテの試合の世界観へ